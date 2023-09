Alertă! Explozie la bordul unei nave, între Sulina și Canalul Bîstroe/Ar fi lovit o mină Autoritațile romane au intrat in alerta, miercuri dimineața. O explozie s-a produs miercuri dimineața intre Sulina și Canalul Bistroe, la aproximativ 25 de mile in larg, la o nava sub pavilion Togo. Autoritațile romane au evacuat marinarii de pe nava și urmeaza sa ii aduca in Sulina, pentru ingrijiri medicale, potrivit Mediafax. Mesajul de urgenta […] The post Alerta! Explozie la bordul unei nave, intre Sulina și Canalul Bistroe/Ar fi lovit o mina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc miercuri dimineata, la bordul unei nave aflate in zona Sulina, iar echipajul a fost preluat de echipele de interventie si adus in siguranta in port. Nava se afla sub pavilion Togo și ar fi lovit o mina marina.

- O explozie a avut loc in aceasta dimineața la bordul unei nave cargo civile, aflate in Marea Neagra, la 16 mile marine de Sulina. Echipajul de 12 persoane de la bord a fost evacuat. Nu este clar daca explozia a fost cauzata de o mina marina sau a fost o problema la sala mașinilor.

- Explozie la bordul unei nave de marfa sub pavilion Togo, la Sulina. 12 persoane au fost evacuate. Potrivit Antena 3, este vorba de o explozie la sala motoarelor a navei, dupa ce aceasta ar fi lovit o mina marina. The post BREAKING A lovit o mina marina? Explozie la bordul unei nave appeared first on…

- Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetul Tulcea, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul cere oamenilor sa-si pastreze calmul si sa se adaposteasa.ISU Tulcea a emis, miercuri dimineata, un mesaj de avertizare.…

- O explozie a avut loc in mare, luni dimineața, in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești, transmite ISU Dobrogea. Conform sursei citate, este posibil sa fie vorba de o mina marina. Mai multe echipaje de salvatori intervin la fața locului. UPDATE 12:25: Autoritațile au impus linie de protecție…

- Autoritațile, in alerta dupa o explozie misterioasa care a avut loc, cu puțin timp in urma, in Marea Neagra. Potrivit primelor informații, este vorba despre o posibila mina marina detonata in apropierea digului din Costinești. Ce s-a intamplat O explozie puternica a zguduit apa in zona Costineștiului,…

- Autoritatile din Constanta intervin, luni, dupa o explozie in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Constanta anunta, luni, o explozie in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti. ”Posibil mina marina”, a transmis sursa citata.…

- Autoritațile din municipiul Moreni sunt in alerta dupa ce miercuri de dimineața, in jurul orei 06.20, a fost vazut un urs pe DJ 720, la ieșirea spre Dițești. ISU Dambovița a emis, in aceasta dimineața, un mesaj RO-Alert la scurt timp dupa ce ursul a fost vazut la acea ieșire din localitate. Pentru gestionarea…