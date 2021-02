Stiri pe aceeasi tema

- Atata timp cat restrictiile de calatorie vor ramane in vigoare din cauza pandemiei, este foarte probabil ca infractorii sa profite de aceasta oportunitate si sa confectioneze si sa vanda certificate false de testare pentru COVID-19, informeaza Europol intr-o notificare de alerta timpurie. Au aparut…

- Documente false, precum rezultate negative pentru teste COVID, pentru evitarea restricțiilor de calatorie sint vindute in aeroporturi, gari și pe internet, arata Europol, citat de The Guardian. Este vorba despre oameni sau grupari care produc și vind certificate false COVID in intreaga Europa. „Atit…

- Documente false, precum rezultate negative pentru teste COVID, pentru evitarea restricțiilor de calatorie sunt vandute in aeroporturi, gari și pe internet, arata Europol, informeaza The Guardian, digi24.ro.

- Politistii Capitalei efectueaza, joi, opt perchezitii in Bucuresti si una in judetul Calarasi intr-un dosar privind fapte de inselaciune, mai multe persoane fiind depistate ca primeau, pe baza unor documente false, indemnizatia destinata angajatilor implicati in lupta anti-COVID-19. "In perioada martie…

- Intr-o serie de declaratii publicate duminica in ziare apartinand grupului media Funke, De Bolle a vorbit despre riscul real ca delincventii sa incerce sa profite de cererea uriasa pentru vaccin. Sefa Europol a avertizat ca oficialitati din domeniu au identificat deja semne concrete ale unor posibile…

- Autoritațile din Austria au actualizat condițiile de intrare pe teritoriul țarii, in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Masurile vor intra in vigoare de sambata, 19 decembrie și se vor aplica pe o perioada nedeterminata. Potrivit MAE, persoanele care calatoresc in Austria, inclusiv din Romania,…

- Agenția globala Interpol a avertizat miercuri ca rețelele criminale organizate ar putea viza vaccinurile COVID-19, cautand sa vanda doze falsificate, potrivit Reuters. Organizatia a descoperit aproape 3.000 de site-uri web care aveau legatura cu farmacii care vindeau medicamente contrafacute.Interpol,…

- Organizatia internationala Interpol a transmis un mesaj de avertizare catre cele 194 de tari membre, pe care le indeamna sa se pregateasca pentru actiuni ale crimei organizate centrate pe vaccinurile anti-Covid-19, relateaza AFP, citata de agerpres . Intr-o atenționare de securitate de nivel portocaliu,…