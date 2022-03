Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a trimis o alerta țarilor care primesc refugiați din Ucraina privind riscul bacteriilor periculoase, rezistente la antibiotice, numarul de cazuri inregistrat in aceasta țara fiind extrem de mare. In cazul pacienților ucraineni internați in spitalele țarilor gazda, autoritatea europeana cere izolarea acestora, pentru a preveni infectarea unitaților […] The post Alerta europeana. Refugiații ucrainenii ar putea raspandi bacterii periculoase first appeared on Ziarul National .