ALERTA! A aparut escrocheria „Mega Image". Cum va puteți feri de „țeapa" Un barbat care a inșelat cu bani mai multe persoane dupa ce le-a promis ca le poate ajuta sa se angajeze…

STARE DE ALERTA. Amenda uriasa pentru nepurtarea mastii. Vezi LISTA celor mai banale amenzi Premierul Ludovic Orban a venit cu ultimele date in ceea ce privește amenzile din starea de alerta și de cand se vor da acestea.

Amenzi usturatoare in starea de alerta! Vezi ce nu ai voie sa faci incepand de azi Legea privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in starea de alerta, care prevede si sanctiunile in cazul nerespectarii acestor masuri, intra in vigoare luni.

Alerta de ultima ora! O.M.S. avertizeaza ca oamenii sunt afectati de un nou virus. A fost identificat „pacientul zero" Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca oamenii sunt afectati de un nou virus.

Diferențele dintre starea de urgența și starea de alerta. Vezi ce se va intampla dupa 15 mai in Romania Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca incepand din 15 mai starea de urgența va fi inlocuita cu starea de alerta, o relaxare a masurilor de prevenție contra raspandirii coronavirusului.…

Un indragit interpret de muzica populara a murit. Cantaretul era infectat cu CORONAVIRUS Nelu Balasoiu a murit. Interpretul de muzica populara era infectat cu CORONAVIRUS…

Efectul pandemiei de coronavirus. Vezi ce GUST vor avea BEREA și SUCURILE. La asta nu se aștepta nimeni! Berea și sucul ar putea ramane fara acid din cauza efectelor grave ale pandemiei de coronavirus la nivel mondial.

Cel mai grav scenariu de coronavirus in Romania. Vezi cand va fi varful epidemiei Potrivit ultimelor informatii transmise de Grupul de comunicare strategica, pana pe 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 217 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus.