ALERTĂ Episcopul emerit Petru Gherghel internat la Iași, după ce s-a INFECTAT cu SARS-CoV-2 Episcopul emerit Petru Gherghe, in varsta de 80 de ani, este internat intr-un spital din Iași, dupa ce a fost confirmat cu virusul SARS-CoV2, informeaza, sambata, Episcopia Romano-Catolica Iași. Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice Iași au facut apel la rugaciune pentru Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, care este in spital, cu COVID-19, conform Mediafax. Citește și: ALERTA alimentara emisa de ANSVA: produse periculoase RETRASE URGENT de la vanzare „Va rugam sa-l purtați in rugaciune pe PS Petru Gherghel, episcop emerit, care, de cateva zile, este internat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

