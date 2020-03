Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta internata la Maternitatea MedLife Grivita a fost confirmata cu coronavirus. Femeia s-a internat in 13 martie si a declarat ca nu a calatorit in afara tarii si nu a interactionat cu persoane venite din strainatate. Ulterior, femeia a facut pneumonie, fiind confirmata cu coronavirus, iar unitatea…

- O pacienta din Filiași care a fost adusa la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Craiova este in prezent izolata, cu suspiciune de COVID-19. Cadre medicale de la SJU Craiova au contactat GdS pentru a sesiza ca pacienta a fost preluata de la UPU de personal fara…

- Soc in lumea medicala din Iasi. 7 cadre medicale de la Spitalul de Boli Infectioase sunt izolate la domiciliu, dupa ce au intrat in contact direct cu un pacient infectat cu coronavirus. Medicii si asistentele nu erau echipate corespunzator in momentul in care bolnavul a venit la spital cu simptome de…

- Romania este aproape pe pragul psihologic al celor 100 de cazuri de coronavirus! Inca doua noi cazuri de coronavirus au fost anunțate de autoritați.Cazul 98 este cel al unei femei in varsta de 53 de ani, din Constanța. Ea a calatorit in Austria și Germania, fiind medic laborator. A fost confirmata…

- Un avion cu 90 de pasageri la bord, care ar veni din zona roșie a epidemiei de coronavirus, a aterizat astazi pe Aeroportul din Sibiu. Autoritațile iau in calcul fie sa ii retrimita pe pasageri in Germania, fie sa ii preia in carantina, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Surse medicale au…

- O noua alerta de coronavirus in Romania. O fetita, in varsta de cinci ani, cu febra este suspecta de infectie cu virusul Covid-19 (coronavirus). Copilul, abia respira si prezenta simptom febril. A fost internata la Spitalul de Boli Infectioase din cadrul orasului. De asemenea, si mama fetitei a fost…

- Autoritatile au anuntat ca au identificat si vor testa pentru coronavirus cinci pasageri si patru insotitoare de bord din avionul care a venit de la Bergamo, la Timisoara, in data de 20 februarie si in care se afla si pacienta internata la Timisoara si depistata pozitiv cu acest virus, potrivit news.ro.Autoritatile…

- Direcția de Sanatate Publica a demarat o ancheta epidemiologica la Lugoj. Sunt monitorizați parinții femeii de 38 de ani, din Timișoara, care a fost confirmata cu coronavirus, precum și prietenii cu care aceasta a intrat in contact dupa ce s-a intors din Italia. Toți vor fi evaluați, privind starea…