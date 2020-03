Stiri pe aceeasi tema

- In urma depistarii unui pacient al Spitalului de Urgența Dimitrie Gerota din București ca fiind pozitiv la virusul COVID – 19 (coronavirus), Grupul de comunicare strategica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne face urmatoarele precizari: ⭕Barbatul a fost internat in data de 5 martie a.c. avand…

- O ancheta epidemiologica se desfasoara la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti, unde a fost internat initial cel de-al 17-lea caz de coronavirus din Romania, un barbat de 60 de ani.

- O ancheta epidemiologica se desfașoara la Spitalul de Urgența Dimitrie Gerota din București, care aparține Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost internat inițial cel de-al treilea caz de coronavirus din București, un barbat de 60 de ani, ofițer in rezerva.Testul pentru COVID-19 a fost efectuat…

- O ancheta epidemiologica se desfasoara la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti, unde a fost internat initial cel de-al 17-lea caz de coronavirus din Romania, un barbat de 60 de ani. Barbatul diagnosticat luni seara cu coronavirus a fost internat in 5 martie cu simptome diferite de cele…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…

- O noua alerta de coronavirus in Romania. O fetita, in varsta de cinci ani, cu febra este suspecta de infectie cu virusul Covid-19 (coronavirus). Copilul, abia respira si prezenta simptom febril. A fost internata la Spitalul de Boli Infectioase din cadrul orasului. De asemenea, si mama fetitei a fost…

- Ziarul Unirea Virusul ucigaș a ajuns in Romania: Pasager suspect de infectie cu coronavirus, pe Aeroportul Otopeni. Autoritațile sunt in alerta maxima Virusul ucigaș a ajuns in Romania, iar autoritațile sunt in alerta maxima și au luat masuri fara precedent. Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…