Președintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat joi pe cetățenii țarii sale sa se pregateasca pentru o intrerupere totala a gazelor naturale rusești, prin susținerea surselor alternative, prin stingerea luminatului public pe timp de noapte și prin angajarea intr-o perioada de „sobrietate" energetica la nivel național. Invazia rusa in Ucraina și sancțiunile care au urmat au […]