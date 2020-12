ALERTĂ! E scandal la ARCUL de TRIUMF! Au intervenit jandarmii E scandal la Arcul de Triumf inainte de sosirea președintelui Klaus Iohannis. Avocata Codruța Cerva se ceara cu jandarmii care vor sa o amendeze pentru ca poarta o eșarfa in loc de masca, eșarfa care insa nu ii acopera nasul și gura așa cum prevede legislația in vigoare. CEI MAI NOROCOȘI miniștri. PNL nu poate renunța la ei Un alt barbat s-a certat și el cu jandarmii pentru ca au refuzat sa ii permita accesul la manifestațiile de Ziua Naționala. Omul spune ca e fost militar și ca vrea sa ia parte la ceremonia de Ziua Naționala, care nu are voie sa nu fie publica. De ce IPJ Teodosie nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

