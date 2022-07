ALERTĂ! E COD ROȘU În vestul României Cod rosu de instabilitate atmosferica in patru judete. Coduri portocaliu si galben in restul tarii Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata mai multe alerte meteo, intre care un Cod rosu de instabilitate atmosferica accentuata pentru 4 judete. Conform ANM, sambata, intre orele 15.00 – 20.00, in judetele Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor vor fi intervale scurte de timp in care local se vor semnala intensificari puternice ale vantului, cu viteze de peste 90…100 km/h. Pe alocuri vor fi caderi de grindina de medii si mari dimensiuni si averse torentiale (cantitati de apa de peste 50… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

