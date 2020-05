Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit martorilor, barbatul in varsta de 52 de ani a așteptat minute bune la trecerea la nivel cu calea ferata, iar atunci cand a vazut trenul, s-a aruncat in fața lui. Mecanicul a fost luat prin surprindere și nu a reușit sa opreasca garnitura. Trenul, care trebuia sa ajunga la Caransebeș,…

- Politistii timiseni au confiscat, luni, 22.000 de manusi medicale de unica folosinta de la un barbat care le comercializa ilegal in Timisoara si care a primit si o amenda de 2.000 de lei. "In urma verificarii unei informatii ce a aparut in mediul online, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Politistii timișeni fac verificari pentru depistarea unui barbat de 68 de ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara, in data de 8 martie. DUTA GHEORGHE ar fi plecat de la locuința sa de pe strada Barsei, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul are urmatoarele semnalmente: inalțime 1.60…

- 17 pasionați de inot au parcurs fiecare cate 2,5 km pe durata evenimentului 2,5kAquaChallenge 2020, un eveniment de inot deschis tuturor amatorilor. Medie pe eveniment de parcurgere a acestei distanțe a fost de circa 54 minute/persoana. Evenimentul s-a desfașurat sambata, 7 martie, in bazinul „Bega”…

- Tupeu din plin pentru trei hoți, la Timișoara, care au dat lovituri in magazine, ziua in amiaza mare, știind ca risca prea puține. Au fost prinși la scurt timp de polițiștii locali, care au recuperat bunurile și le-au restituit celor pagubiți. Unul dintre furturi a avut loc vineri, pe strada Constantin…

- „Superbet”, „Fortuna”, „Cafe bar” sunt doar cateva exemple de afișaje stradale intalnite pretutindeni, in Timișoara. In incercarea de a atrage cat mai mulți clienți, societațile comerciale iși expun afișajul stradal, chiar daca o fac ilegal. Polițiștii locali au fost in zona Dacia, unde au constatat…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a decedat intr-un supermarket din Timisoara, dupa ce i s-a facut rau si a fost chemata ambulanta, a anuntat IPJ Timis. "In data de 19 februarie, in jurul orelor 17.00, politistii au fost sesizati in urma unui apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca unui barbat…

- Polițiștii au intrat, ieri, in stare de alerta dupa ce o femeie a reclamat faptul ca a fost atacata in timp ce se afla intr-o clinica din Timișoara. A observat un adolescent care a sustras bani dintr-o poșeta și a plecat in urmarirea acestuia. Pentru a-și asigura scaparea, tanarul i-a pulverizat victimei…