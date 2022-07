Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 16:20, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre producerea unui incendiu la un apartament situat la etajul doi intr un bloc de locuinte de pe strada Liliacului in municipiul Roman. La locul solicitarii s au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Roman cu doua autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit miercuri la o locomotiva electrica a unui tren Interegio, in zona de triaj a Garii Videle, informeaza reprezentantii ISU Teleorman. Focul s-a extins si la un vagon de calatori, dar cele 250 de persoane care se aflau in tren s-au autoevacuat și nimeni nu a fost ranit, potrivit…

- Eveniment Aproape 250 de persoane s-au autoevacuat dintr-un tren a carui locomotiva a luat foc in zona de triaj a Garii Videle iunie 22, 2022 15:13 Cu puțin timp in urma, pompierii teleormaneni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva electrica a unui…

- Pompierii clujeni au intervenit in cursul zilei de ieri, inclusiv noaptea, pentru stingerea unui incendiu violent care a a cuprins hala unei companii care produce cauciucuri, din orașul Dej. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au supravegheat și au refulat apa pe tot parcursul nopții in zona…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 9, in localitatea Coplean. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperișul unei case. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dej. ACTUALIZARE: ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- O femeie de 63 de ani a murit, duminica dimineata, intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, in judetul Vaslui. Focul a pornit, cel mai probabil, de la o lumanare aprinsa. ”Pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad au fost solicitati sa intervina pentru limitarea si lichidarea unui incendiu…

- O casa parasita din satul Bardar a fost cuprinsa de flacari. Pompierii din Ialoveni au fost solicitați sa intervina aseara, in jurul orei 16:55. In circa 30 de minute angajații IGSU au reușit localizarea arderii

- Pompierii au intervenit luni dupa masa dupa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cuva de galvanizare amplasata in hala fabricii. Focul s-a extins repede din cauza materialului combustibil aflat in hala. Incendiul s-a manifestat cu degajare mare de fum.