Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de amploare a izbucnit, sambata seara, la groapa de gunoi din Arad, informeaza publicatia locala Special Arad . Potrivi ISU, se va emite Ro Alert pentru localitațile de pe direcția de propagare a fumului. ISU Arad anunta ca incendiul de la groapa de gunoi din municipiul Arad a izbucnit in…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la groapa de gunoi din Arad, zeci de pompieri și angajați ai operatorului economic fiind in zona pentru a incerca sa limiteze proporțiile focului. Potrivit ISU Arad, incendiul de la groapa de gunoi din municipiul Arad a izbucnit in zona CET.…

- O solicitare a venit neașteptata in ședința de Consiliu Local de joi, cand primarul Calin Bibarț, vorbind in numele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, a cerut o permisiune consilierilor. A cerut sa se aduca din județul respectiv 10 mii de tone de gunoi menajer la groapa de gunoi din Arad, intrucat…

- Un incendiu de mari dimensiuni a izbucnit, luni dupa-amiaza, la o groapa de gunoi din localitatea Sighișoara, in județul Mureș. La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa pe o suprafața de aproximativ 400 de…

- PSD face mișto de Iohannis. Sau, mai bine zis, de inițiativa lui Klaus Iohannis de a participa la o acțiune „Let’s Do It, Romania!” de adunat gunoaie din natura. „Nu era mai simplu sa mergeți la strans gunoaie aici, aproape, in Sectorul1, in loc sa bateți atata cale pana la raul Argeș? Va puteați urca…

- Evolutia norului de fum din sectorul 6 va fi de relativa stationare si dispersie atat in zona sursei de incendiu, cat si in zonele limitrofe, cu o usoara tendinta de deplasare catre est-nord-est, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). "Avand in vedere simularile…

- In sudul Turciei au aparut adevarați "munți" din sute de mii de tone de deșeuri aduse din Marea Britanie și Germania. Disperate, autoritațile de la Ankara hotarasc sa interzica importurile pentru majoritatea tipurilor de material plastic.

- In ultimele saptamani, Garda de Mediu Constanta si Garda de Coasta Constanta au descoperit mai multe containere cu deseuri in Portul Constanta. Astazi, containerele cu deseuri vor fi deschise, iar cotidianul ZIUA de Constanta va prezinta in direct, pe pagina de Facebook a ziarului si pe ziuaconstanta.ro,…