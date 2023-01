Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav in care au fost implicate trei mașini a avut loc, sambata, pe un drum județean din Covasna, in urma caruia șase persoane au fost ranite, iar o victima a fost transportata la un spital din Brașov cu elicopterul SMURD, scrie ziarul local Covasna Media. Accidentul a avut loc azi in jurul…

- Politia a fost chemata sa intervina joi noaptea, la ora locala 21.35 (23.35, ora Romaniei), in urma semnalarii faptului ca ”un numar mare de persoane a incercat sa forteze intrarea” in O2 Academy, in cartierul Brixton, relateaza Știri de Iași, care citeaza AFP.In urma acestui incident, opt persoane…

- Politia a fost chemata sa intervina joi noaptea, la ora locala 21.35 (23.35, ora Romaniei), in urma semnalarii faptului ca ”un numar mare de persoane a incercat sa forteze intrarea” in O2 Academy, in cartierul Brixton, relateaza Știri de Iași, care citeaza AFP.In urma acestui incident, opt persoane…

- Trei persoane au ajuns la spital, marți seara, in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe strada Buna Ziua. O femeie a ramas incarcerata, iar in accident a fost lovit și un pieton. Doua mașini au fost implicate in accident, iar echipajele ISU au dus la spital trei victime. Prima victima, o…

- Martorii celor doua explozii care au avut loc miercuri dimineața la Ierusalim povestesc cum au fost prinși in mijlocul atacurilor, despre care unii spun ca amintesc de „zilele intunecate” de la inceputul anilor 2000, cand grupul islamist palestinian Hamas a orchestrat un val de bombardamente in Israel,…

- Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in noaptea de marți spre miercuri, intoxicate cu o substanța toxica care provenea din componența unui insecticid folosit intr-un hotel din Ramnicu Valcea. Poliția a deschis dosar penal.

- Un barbat a sesizat, azi noapte, prin apel 112, Poliția Municipiului Ramnicu Valcea ca, in incinta unui hotel din municipiu s-ar fi efectuat o deratizare cu substanțe chimice al caror miros s-a propagat la etajele unde erau cazate mai multe persoane, care acuzau stari de rau.Din primele verificari efectuate…

- In Bihor, nici macar comercianții ambulanți nu știu ce vand, dar ofera sfaturi cu privire la consumul ciupercilor celor care se incumeta de la ei. Ba chiar, ii asigura pe oameni ca produsele sunt sigure, deși le pot pune sanatatea in pericol.Cumparator: Dar știți sigur ca sunt bune?Comerciant: Da, sigur.…