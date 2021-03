ALERTĂ DSP Prahova face precizări despre cei doi soți decedaţi de COVID-19 după vaccinare Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova a stabilit in cazul celor doi soti decedati de COVID-19 dupa ce au fost imunizati cu o prima doza de vaccin ca nu poate fi stabilita legatura de cauzalitate intre vaccinare si deces. Potrivit unui comunicat transmis, marti seara, de DSP, la aceasta concluzie s-a ajuns in urma analizarii documentelor existente la centrul de vaccinare, la unitatea sanitara in care au fost internati cei doi soti care au decedat, precum si dupa verificarea anchetelor epidemiologice efectuate in cazul acestora. Citește și: Rareș Bogdan, scrisoare de ultim… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 28150 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 910 pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova. Ultimele decese raportate…

- Referitor la gradul de ocupare al paturilor ATI COVID, va comunicam urmatoarele: in prezent, in județul Alba, in structura Spitalului Municipal Aiud, desemnat spital suport COVID, exista o secție cu 20 de paturi ATI COVID, toate ocupate. Direcția de Sanatate Publica (DSP) a județului Alba a solicitat…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 27013 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 861 pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova. In ultimele 24 de…

- Direcția de Sanatate Publica vine cu noi precizari in legatura cu femeia de 73 de ani din Bacau care a murit in ziua vaccinarii anti-covid și declara ca nu a fost stabilita nicio legatura de cauzalitate intre deces și vaccinare. Femeia avea probleme... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau anunta, referitor la cazul femeii care a murit vineri, in aceeasi zi in care a fost vaccinata impotriva COVID-19, ca nu se sustine decesul sau ca fiind o reactie adversa postvac

- Social Amenajarea și dotarea Centrului de vaccinare de la Școala Gimnaziala nr. 6 Alexandria au fost finalizate ianuarie 15, 2021 14:23 Prin Hotararea C.L.S.U. nr. 56/ 29.12.2020, s-a stabilit inființarea centrului de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 din Alexandria la Școala Gimnaziala Nr. 6, iar reprezentanții…