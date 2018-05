Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca SUA se retrag din acordul nuclear iranian. Anuntul a fost facut marti, intr-o declaratie de la Casa Alba.Trump a anuntat ca va semna noi sanctiuni impotriva Iranului si orice tara care ajuta Iranul in programul nuclear va fi tinta sanctiunilor americane.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, oficial, ca Statele Unite renunta la acordul nuclear iranian. La cincisprezece luni dupa ce s-a instalat la putere, liderul american intoarce spatele unei mari parti a comunitatii internationale.

- Washington, 8 mai /Agerpres/ - Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Declaratia sa de la Casa Alba este transmisa in continuare in direct la televiziuni. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu)

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Presedintele Donald Trump i-a comunicat…

- “NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi”, a declarat presedintele american, in timp ce la Bruxelles se desfasura o reuniune a ministrilor de externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice, tinta criticilor lui Donald Trump, relateaza Agerpres , citand AFP. Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a semnat, vineri, un memorandum prin care cere anularea unei politici conform careia imigrantii ilegali pot fi eliberati din arest pâna la audierea privind statutul lor. Ca parte a memorandumului, liderul de la Casa Alba i-a cerut Secretarului…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…