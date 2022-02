Stiri pe aceeasi tema

- 415 salariați de la Regia Naționala a Padurilor – Romsilva vor primi luni deciziile de concediere, anunța Federația Sindicatelor din Silvicultura Silva. Din cei 415 salariați, 223 sunt muncitori, majoritatea direct productivi și 192 sunt personal TESA, din care, 144 personal silvic. Sindicatele au contestat…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, sustine joi o conferinta de presa privind lansarea Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus - editia 2022, precum si noutatile aferente celor doua programe.

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor MMAP , ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 2006.Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,…

- UPDATE: ”S-a aprobat! In sedinta de Guvern de astazi am adoptat Hotararea de Guvern conform careia putem combate importul ilegal de deseuri in Romania. Romania nu poate fi groapa de gunoi a Europei”, a transmis, vineri seara, ministrul Mediului. Tanczos Barna afirma ca, tinand cont de faptul ca legislatia…

- Deputatul PNL Mureș, Ervin Molnar, solicita predictibilitate și coerența in aplicarea programelor derulate de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, in condițiile in care beneficiarii intra cu mare greutate in posesia sumelor necesare investițiilor preconizate. Parlamentarul liberal s-a adresat ministrului…

- Echipajul format din elevi de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" din Dumbraveni, coordonat de prof. Romeo Bolohan, a obținut recent Locul I și Marele Premiu la Concursul Național „Suntem SuperEroi", organizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Unitatea de ...

- Fostul senator USR Mihai Gotiu, cunoscut activist civic, a avut o reactie dura dupa ce asociatia pentru protectia mediului Agent Green a fost chemata la audieri in Parlament de reprezentantii PSD si PNL.

- Curtea de Apel Targu Mureș a decis, pe 26 noiembrie 2021, suspendarea pentru sezonul 2021-2022 a cotelor de vanatoare pentru 25 de specii de pasari, anunța Societatea Ornitologica Romana (SOR). Decizia, care survine unei acțiuni in instanța deschise de Asociația OTUS, nu este definitiva, dar…