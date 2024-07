Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare sunt in stare de alerta maxima dupa ce un baiat de 14 ani a murit din cauza virusului Nipah, o boala virala extrem de periculoasa pentru care nu exista nici vaccin, nici tratament curativ.

- Ministrul sanatații a declarat ca guvernul a emis ordine de inființare a 25 de comitete pentru identificarea și izolarea persoanelor afectate.Un specialist in sanatate publica a precizat ca un caz pozitiv de Nipah a fost diagnosticat la un școlar, iar persoanele care au fost in contact cu el sunt supravegheate. „Exista…

- Un nou caz de infecție cu virusul Nipah a fost confirmat in statul Kerala din India. Un baiat de 14 ani a murit dupa ce a luat virusul. Acesta a suferit un stop cardiac ca urmare a infecției. Alte 60 de persoane sunt clasificate ca fiind „cu risc ridicat”.

- Autoritațile sanitare din statul Kerala din India au emis o alerta dupa ce un baiat de 14 ani a murit din cauza virusului Nipah. Alte 60 de persoane au fost identificate ca fiind in categoria cu risc ridicat de a avea boala.

- Administrația orasului spaniol Valencia a inchis trei plaje, dupa ce o deversare de petrol din Marea Mediterana a starnit ingrijorari. Cauza scurgerii de combustibil pe o portiune de doi kilometri de nisip ramane necunoscuta. Autoritatile din Valencia au trimis o drona si un elicopter pentru a descoperi…

- Autoritațile din Texas au indemnat locuitorii din unele zone sa foloseasca diferite moduri de transport, altele decat mașinile lor, deoarece poluarea cu ozon din stat atinge niveluri ingrijoratoare, transmite newsweek.com.

- Americanii se pregatesc sa infrunte temperaturi foarte ridicate, in contextul in care val de caldura se așteapta sa „loveasca” in vestul SUA. Și asta in condițiile in care abia a inceput luna iunie, prima luna de vara. Peste 34 de milioane de americani se pregatesc pentru temperaturi extreme, potrivit…