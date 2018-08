Alertă din cauza înţepăturilor de viespe. Un bărbat a murit Barbatul in varsta de 37 de ani culegea mere din livada cand a fost intepat de viespe. A inceput sa se simta din ce in ce mai rau si a chemat ambulanta. Din pacate, la scurt timp a murit. Si in Timis este alerta din cauza viespilor. 14 persoane care participau la un concurs de ciclism au fost intepate de insecte. Una dintre ele a fost transportata la spital. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

