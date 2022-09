Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din judetul Valcea s-a declarat revoltat de faptul ca unitatile/compartimentele de primiri urgente de la trei spitale din judet au fost alertate, in contextul organizarii nuntii liderului AUR George Simion, la care sunt invitate peste 10.000 de persoane. Medicul Cristiana Adi Oprita a postat…

- Daca pana acum campaniile antidrog se rezumau la distribuirea de pliante și discuții cu tinerii pentru a-i avertiza cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri, autoritațile din Galați iși propun o abordare mai directa, prin utilizarea unor echipamente care sa le permita tinerilor sa constate…

- Autoritațile din Kosovo au arestat o ziarista rusa, sub acuzația de spionaj, fara insa a indica explicit in favoarea carei țari ar fi fost realizat spionajul. Ziarista, identificata sub numele Daria Aslamova, ar fi angajata unui tabloid din Rusia, a anunțat Ministerul de Interne de la Pristina. Potrivit…

- Agentia rusa de stiri TASS vorbeste despre o sinucidere. Oamenii legii au declarat ca suferea de o boala grava si ca nu exista vreun bilet care sa explice gestul. Generalul-maior FSB in retragere Evgheni Lobaciov s-a sinucis joi seara intr-o casa din centrul Moscovei, relateaza oamenii legii, citati…

- Cumparatorii ruși se orienteaza catre produse alimentare mai ieftine, din cauza scaderii veniturilor, a anunțat luni principalul retailer alimentar din țara, X5 Group, in condițiile in care inflația ridicata afecteaza puterea de cumparare a rușilor, scrie Reuters.

- Meteorologii de la Met Office din Marea Britanie au declarat vineri stare de urgența naționala, emițand o avertizare cod roșu de canicula pentru anumite zone din Anglia pentru zilele de luni și marți, saptamana viitoare, cand temperaturile ar putea atinge maxime record. Fii la curent cu cele…

- Alerta data de Direcția Generala de Protecție Interna a MAI, cunoscuta in spațiul public drept „Doi și-un sfert”! Sute de cazuri de corupție au fost identificate in interiorul Ministerului Afacerilor Interne.Potrivit unei raportari facute de „Doi și-un sfert”, in Ministerul de Interne au fost gasite... Citește…

- Nicolae Ciuca le-a solicitat, miercuri, ministrilor de resort un plan coerent privind interventia si sprijinirea autoritatilor locale in contextul fenomenelor meteo extreme din Romania. "Am avut o discuție cu ministrul Mediului și cu ministrul de Interne privind analiza acestor fenomene.