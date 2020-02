Alertă din cauza coronavirusului - Ce sfat are Adrian Streinu-Cercel pentru români Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, ii sfatuieste pe romani sa limiteze plecarile in strainatate, mai ales in zonele in care a fost confirmat noul coronavirus. Profeția SUMBRA a unui fost ministru: 'Se creioneaza un cocktail devastator pentru Romania' "In aceasta perioada sa ne limitam plecarile in strainatate, mai ales in zonele in care se cunoaste prezenta coronavirusului. Acum suntem mult mai pregatiti decat eram in 2009. Trebuie sa fim calmi, sa luam o masura suplimentara fata de ceilalti. Incerca sa protejam populația", a spus Adrian… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

