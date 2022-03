Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din teritoriu asteapta semnale de la Bucuresti inainte de a adopta orice fel de masuri. Seful CJ Olt, Marius Oprescu, spune ca „nu exista un risc real ca Romania sa fie implicata in razboi“, insa se ia in calcul o mobilizare de resurse pentru a ne ajuta vecinii.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta, intr-un comunicat de presa, ca organizeaza o ampla actiune de protest impotriva regimului Iohannis, duminica, 27 februarie, ora 14:00, in Piata Universitatii din Bucuresti. De asemenea, un mars auto va porni din Ploiesti spre Bucuresti, incepand cu ora 10:00.…

- Procurorii DIICOT Ploiesti, impreuna cu polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO), au desfașurat luni o acțiune pentru destructurarea unei grupari infracționale formata din cinci persoane implicate in trafic de droguri de risc și de mare risc, introducerea in țara…

- Isarescu intr-o prezentare catre francezi: in urmatorii doi ani economia va creste cu 4,5% in fiecare an, recuperarea post covid a fost puternica, dar exista vulnerabilitati. In noiembrie 2021, Comisia Europeana estima pentru Romania 7% crestere economica in 2021 si 5,1% in 2022. Guvernatorul…

- Obiectivul esențial al Romaniei este intrarea in Schengen in anul 2022, au anunțat, in ultimele zile, oficialii romani. Cea mai recenta declarație in acest sens a facut-o, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a declarat ca finalizarea procesului de includere a Romaniei in Spațiul Schengen…

- O polițista de 24 de ani, din București, este cercetata de superiori dupa o greșeala uriașa pe care a facut-o și care se putea finaliza tragic. Din pacate, tanara și-a uitat arma incarcata intr-o benzinarie din sectorul 2, iar la cateva minute distanța, atunci cand a realizat ce a facut, arma Beretta…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu prevede nicio dispozitie care sa oblige autoritatile romane sa impuna interzicerea incalzirii pe baza de lemne pana in 2023, precizeaza Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti.

