Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Ingrid Mocanu exulta dupa de postul TV Realitatea a fost inchis. Mocanu susține ca ea s-a opus ordonanței care a permis acum inchiderea Realitatea TV, insa acuza postul ca a promovat personaje care la randul lor au susținut ilegalitați.Citește și: Mesajul SURPRIZA transmis de Dan Voiculescu…

- Nu au reusit sa se mute in noua lor locuinta, ca deja s-au pomenit cu o anexa ilegala in curte. Locuitorii unui bloc proaspat construit, de pe strada Podgorenilor, din Capitala se plang ca vecinul lor si-a largit locuinta din contul curtii comune, ba mai mult si-a instalat si

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, potrivit…

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, potrivit…

- Pompierii au intervenit, miercuri dimineața, pentru a stinge un incendiu produs la mansarda unui bloc situat pe Aleea Moldovita din Sectorul 4 al Capitalei, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. La fața locului s-a intervenit cu sase autospeciale de stingere, doua autoscari, Detasamentul special de salvatori,…

- Ies la iveala informatii cutremuratoare dupa ce o femeie din Bucuresti a fost ucisa de fiul ei, cu probleme psihice. Desi politistii, alertati de vecini, au ajuns la adresa cand victima inca striga dupa ajutor, nu au reusit sa sparga in timp util usa. Fosta profesoara de limba italiana, femeia in varsta…

- Veste buna pentru locuitorii din sectorul Buiucani al Capitala. Strazile V. Coroban și A. Xenopol au fost reparate. Lucrarile s-au desfașurat in perioada: 22 iulie - 02 august, și au constat in așternerea unui nou strat de asfalt pe carosabil, precum și schimbarea bordurilor.