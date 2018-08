Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre protestatarii care au batut pana au bagat in spital o femeie jandarm, la protestul organizat vineri, 10 august, in Piata Victoriei, ar face parte din galeria celor de la CSA Steaua. Anuntul a fost facut de oficialii celor de la FCSB, pe pagina de facebook, intr-o incercare a...

- Trei dintre barbatii care au incercat sa linseze o femeie jandarm, vineri seara, in Piata Victoriei, au fost prinsi de politisti, anunta Antena 3. Unul dintre cei trei incerca sa fuga din tara, mai transmite sursa citata.Unul dintre atacatori a fost luat de acasa de politisti, unul s-a predat,…

- Inregistrarea realizata vineri dupa amiaza in Piața Victoriei surprinde momentul in care un jandarm este lovit cu piciorul din saritura de un individ. Imaginile au strans peste 1,2 milioane de vizualizari.

- Decizie de ultima ora in PNL.Conform Romania TV, PNL ar fi decis sa participe la mitingul diaspora din 10 august. Totul dupa ce, susține sursa citata, mai mulți lideri PNL i-ar fi cerut lui Ludovic Orban sa participe la mitingul organizat de romanii plecați in strainatate. Numarul…

- Judecatorii CCR nu mai pot fi arestați sau trimiși in judecata decat cu aprobarea plenului Curții. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ care modifica si completeaza Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Legea a fost reexaminata ca urmare…

- Unul dintre protestatarii care ar fi ranit doi jandarmi la manifestarea de miercuri din Piata Victoriei a fost identificat, pe numele lui fiind depusa o sesizare la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub acuzatia de ultraj. Barbatul este din Bacau si are 37 de ani.

- Iulia Casian, judecator al Tribunalului Constanta, a stabilit un nou termen 17 septembrie in dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta. Noul termen al 54 lea a fost acordat pentru continuarea procedurii. Conform portalului instantelor de judecata, dosarul se afla pe rolul Tribunalului…

- Clujeanul Lucian Todoran a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu judecatorii care au respins apelul unui barbat de 63 de ani in care cerea anularea hotararii prin care era declarat mort. Todoran a sustinut ca magistratii au reusit sa faca de rusine instantele romanesti in toata lumea, stirea fiind…