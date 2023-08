Alertă de vremea rea: Risc de viituri în 18 județe, până vineri dimineață Hidrologii au emis o atentionare Cod galben de inundatii pe rauri din 18 judete, aferente bazinelor hidrografice Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, care va fi valabila pana vineri dimineata, conform Agerpres. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada 24 august, ora 12:00 - 25 august, ora 8:00, vor fi afectate anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, in judetele: Harghita, Mures, Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Covasna, Brasov, Valcea, Arges, Gorj, Olt, Dolj, Dambovita, Prahova, Ilfov, Buzau si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

