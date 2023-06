Vești proaste pentru romani in minivacanța de Rusalii. Vremea se schimba total și devine instabila de sambata de la pranz pana duminica dimineața. ANM a emis o avertizare cod portocaliu in judetele Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt si in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara, Dambovita si Prahova. Meteorologii spun ca de sambata ora 11.00, pana duminica la ora 06.00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, averse torentiale, grindina, intensificari ale vantului si posibil vijelii in Oltenia, sudul Banatului,…