Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila in 34 de judete din tara, de sambata, de la ora 12.00, pana duminica, la ora 6.00.Potrivit ANM, sunt vizate judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Arad, Caras-Severin, Sibiu, Mures,…

- Meteorologii au emis, sâmbata, o noua avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila în 34 de judete din tara, de sâmbata, de la ora 12.00, pâna duminica, la ora 6.00. Potrivit ANM, sunt vizate judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Cluj,…

- O atenționare Cod portocaliu de vijelii, a fost emisa, marți, de catre Adminstratia Nationala de Meteorologie (ANM). Avertizarea care va intra in vigoare la ora 11:00 in 11 judete.Conform ANM, pe durata zilei de marti, intre orele 11:00 - 20:00, in cea mai mare parte a Moldovei, nordul Dobrogei si nord-estul…

- Județul Teleorman ramane sub cod galben de ploi pana luni seara in Eveniment / on 04/05/2020 at 10:00 / Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si ploi moderate cantitativ, in Dobrogea, sud-estul Moldovei si in Muntenia, valabila luni, pana la ora 21.00.…

- Incepand de duminica de la ora 12.00 pana luni la ora 22.00 județele Maramureș, Suceava, Bistrița-Nasaud, Neamț, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Botoșani, Iași, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare Cod galben de averse, vijelii si descarcari electrice, valabila in 12 judete din Moldova, Dobrogea si Muntenia pe parcursul acestei zile, incepand cu ora 13:00. Conform prognozei, joi, intre orele 13:00 - 21:00, in Dobrogea, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice in 12 judete din tara. Meteorologii mai anunta vreme rea in perioada 1-4 mai.Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Vrancea, Buzau si Prahova…

- Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara I. MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL ROMANIEI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea…