Stiri pe aceeasi tema

- Ne luam la revedere de la soarele arzator, caci vremea rea, insoțita de ploi, vant puternic și grindina, iși face din nou apariția la noi in țara. Agenția Naționala de Meteorologie a facut anunțul oficial! De cand se strica vremea in Romania?

- De duminica, 3 mai, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, meteorologii anunta ploi torentiale insotite de vant si grindina in 33 de judete din tara. Si Capitala se va afla sub cod galben de ploi de instabilitate atmosferica.

- Ziarul Unirea COD GALBEN in Alba și alte județe din țara. Alerta generala de instabilitate atmosferica, semnalata prin ploi puternice, vijelii și grindina Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de instabilitate atmosferica, pana duminica la pranz și un avertisment cod galben de…

- Vremea din țara noastra va fi foarte capricioasa pana pe data de 4 mai. Conform unei avertizari a celor de la meteoromania.ro, vremea va fi foarte schimbatoare in intervalul 1 mai, ora 12.00, 4 mai, ora 22.00. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Vor fi…

- De astazi, 1 mai,ora 12:00 și pana pe 4 mai, ora 22:00, meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica ce vizeaza majoritatea zonelor din țara,inclusiv județul Dambovița. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Vor fi perioade in care se vor…

- ANM a emis o informare de vreme rea ce intra in vigoare de vineri la orele pranzului si care va acoperi majoritatea regiunii. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a Moldovei. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare meteo de instabilitate atmosferica, valabila pana joi seara in cea mai mare parte a tarii. Se anunța ploi torențiale, vant și grindina.

- Avertizate meteo de tip now casting. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, doua avertizari nowcasting cod galben de ploi torențiale și ceața pentru patru județe, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Mircea Beuran, primele DECLARAȚII la Tribunalul București, unde a CONTESTAT…