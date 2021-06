Cetatenii orasului Intorsura Buzaului au fost avertizati luni, printr-un mesaj RO-ALERT transmis in jurul amiezii de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, cu privire la prezenta unei ursoaice in zona. In mesaj se mentioneaza ca animalele sunt periculoase, iar cetatenilor li se recomanda, printre altele, sa nu se apropie de ele si sa nu […] Articolul Alerta de urs... Source