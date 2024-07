ALERTĂ DE URS în Baia Mare Un urs a fost vazut, la capatul strazii Ferastraului, la bifurcația cu traseul mountain bike, spre cariera Sfantul Ioan, de catre persoanele care s-au deplasat in drumeție și au anunțat autoritațile. ‼️La nivel local se va constitui o echipa de intervenție in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, care se va deplasa in zona și […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

