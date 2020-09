ALERTĂ de urgență privind prezența unui urs pe o stradă din Târgu Mureș! Dupa ce in ultimele zile a fost semnalata prezența a mai multor urși pe strazile din municipiul Targu Mureș, acum, un nou mesaj tip Alerta de Urgența a fost trimis de ISU Mureș privind prezența unui urs pe strada Ramurele, spre Platoul Cornești din municipiul Targu Mureș. Sporiți atenția și nu va expuneți la pericol. […] Sursa articolului: ALERTA de urgența privind prezența unui urs pe o strada... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

