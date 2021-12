Stiri pe aceeasi tema

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 24 decembrie, ora 12:00 – 26 decembrie, ora 10:00Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului și poleiIn Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, temporar vor fi precipitații mai ales sub forma de ploaie. Cantitațile…

- In nord-vestul, centrul, nordul si estul teritoriului cerul va fi mai mult noros si pe arii relativ extinse vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita, iar in prima parte a zilei, in Maramures, Transilvania, Moldova, la munte la altitudini sub 1700 m si local in Dobrogea, si ninsoare. Pe alocuri…

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 23 decembrie, ora 22:00 – 26 decembrie, ora 10:00Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului și poleiIn nordul, centrul și vestul țarii temporar vor fi precipitații, moderate cantitativ, iar cantitațile de apa, acumulate…

- Meteorologii au emis o informare meteorologica care va intra in vigoare in seara aceasta, ora 20.00 și care va fi valabila pana maine, 6 decembrie, ora 12.00. Incepand pe tot parcursul nopții care urmeaza și pana maine la amiaza sunt așteptate sa cada precipitații moderate cantitativ, intensificari…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 05-12-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 05 decembrie, ora 20…

- Iarna bate la usa. Vremea se va raci in majoritatea regiunilor, incepand de marti, iar temperaturile nu vor mai depasi 7-8 grade. La munte sunt asteptate ninsori. Meteorologii anunta ca vremea se indreapta la sfarsitul saptamanii. Luni, 29 noiembrie, conform Administratiei Nationale de meteorologie…

- "Pe data de 1 decembrie, vremea va fi rece mai ales dimineata, insa la amiaza, temperaturile mai cresc usor fata de ziua precedenta, astfel incat la nivelul tarii maximele se vor incadra intre doua si 12 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre minus patru si patru grade Celsius. Cer mai mult noros…

- Vremea va deveni calda in a doua jumatate a acestei saptamani, cu temperaturi maxime care vor ajunge la 22 de grade in Banat, Crisana, Transilvania si Maramures, iar ploi se vor semnala in special in intervalul 2 – 6 noiembrie, potrivit prognozei publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie.…