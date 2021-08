Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi ușor mai coborate decat cele normale saptamana aceasta, apoi, la inceputul lunii septembrie devin normale pentru inceptul toamnei, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a realizat prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, informeaza Mediafax. 16 - 23…

- Un nou val persistent de canicula se anunta in tara noastra, in aceasta saptamana. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade, dar meteorologii avertizeaza ca disconfortul termic va fi mult mai accentuat. De la Administratia Nationala de Meteorologie transmite Meda Andrei. Meda Andrei: Vremea va fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo valabila in intervalul 26 iulie - 9 august. Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile vor fi ridicate in toata țara, in special in sud și in vest, iar precipitații vor aparea indeosebi in zonele din nordul…

- Meteorologii vin cu vești bune. Dupa calduri de vara specifice lunii lui Cuptor, vom avea și o racorire a vremii. Dupa data de 14 iulie vremea se va racori, iar maximele diurne se vor situa, in medie, intre 27 și 29 de grade in intervalul 16 – 25 iulie. Administrația Naționala de Meteorologie ține sa…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de “instabilitate atmosferica temporar accentuata”, valabila pentru intervalul 8 iunie, ora 12:00-10 iunie, ora 23:00. “Vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marți si pana joi seara, vor fi ploi care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii și grindina in toata țara. Instabilitatea atmosferica va fi insa puternica pana la sfarșitul saptamanii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Vara intarzie sa apara! Meteorologii anunța vreme instabila și ploi torențiale in acest sfarșit de saptamana. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de sambata, 5 iunie 2021. Vremea va deveni in general instabila, iar regimul termic va fi caracterizat de valori…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marti dupa-amiaza si pana joi seara, vor fi ploi, chiar cu caracter torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, initial in vestul si nord-vestul tarii, iar apoi si in restul teritoriului. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei…