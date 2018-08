Arhipelagul francez Noua Caledonie, insulele Vanuatu si Fidji ar putea fi afectate de un tsunami de peste un metru in urma cutremurului submarin inregistrat miercuri in Pacificul de Sud, potrivit seismologilor citati de AFP.



Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), care supravegheaza activitatea seismica din intreaga lume, a situat epicentrul seismului la 26 de kilometri in adancul marii.



Potrivit USGS, seismul s-a produs la 231 kilometri est de Tadine, in insula Mare, din Loyaute si la 372 kilometri de Noumea, capitala arhipelagului Noua Caledonie.

…