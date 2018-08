În două săptămâni, merele de Voineşti vor ajunge în două supermarket-uri

In acest an, pe Valea Dâmboviţei vorbim despre o producţie de mere foarte bună. Un an bogat pentru pomicultorii din Voineşti şi celelalte localităţi învecinate. Veştile bune nu se opresc aici. In două săptămâni, merele de Voineşti vor ajunge… [citeste mai departe]