Vin nori grei asupra structurilor contrainformative romanești. Cele care risca sa fie prinse intre ciocanul rusesc și nicovala anumitor servicii secrete occidentale și aliate, dar care deja au fost identificate ca simple ”anexe” ale FSB, GRU sau SVR. Iar misiunea singurei Direcții anti-Rusia din cadrul serviciilor noastre este una cu atat mai ingrata cu cat […] The post Alerta de spionaj! BVT-ul austriac, anexa serviciilor rusești! first appeared on Ziarul National .