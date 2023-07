Alertă de șerpi în gospodării din Mehedinți! Au intervenit jandarmii De cand a venit caldura, par sa se fi inmulțit situațiile in care șerpii au fost zariți dand tarcoale gospodariilor, in Mehedinți. Oamenii au pus mana pe telefon și au anunțat prezența „musafirilor” nepoftiți, la fața locului intervenind jandarmii, pentru indepartarea reptilelor. Jandarmii mehedințeni au fost solicitați sa intervina, duminica, in doua comune din județul […] The post Alerta de șerpi in gospodarii din Mehedinți! Au intervenit jandarmii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Șerpii au invadat mai multe gospodarii din Mehedinți. ”Apelurile s-au primit in interval de o ora, unul in comuna Husnicioara, celalalt in comuna Breznița de Ocol, cetațenii sesizand prezența șerpilor in gospodarii”, anunța IJJ Mehedinți.In prima situație, un șarpe a fost gasit in terasa și extras din…

- Este alerta uriașa din cauza șerpilor veninoși in urma inundațiilor puternice. In județele Mehedinți, Caraș-Severin și Argeș, oamenii au sunat disperați la 112 dupa ce au gasit vipere extrem de periculoase. Reptilele au fost aduse de șuvoaiele de apa chiar pe strazile marilor orașe. Jandarmii au intervenit…

- O vipera cu corn a dat alerta in localitatea Eșelnița din județul Mehedinți. Șarpele veninos dadea tarcoale in parcarea unei pensiuni și s-a ascuns sub capota unei mașini cand proprietarul a vrut sa il goneasca.Jandarmii au intervenit și au capturat vipera, dupa care au eliberat-o in salbaticie.Un alt…

- Jandarmii din Mehedinti au fost solicitati sa intervina pentru indepartarea unei alte vipere care se afla in motorul unei masini parcate, potrivit news.ro.„Un alt apel prin SNUAU 112 a directionat un echipaj de jandarmerie pentru inlaturarea pericolului provocat de serpi. Astfel, jandarmii au intervenit…

