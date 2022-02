Stiri pe aceeasi tema

- Germania, prin cancelarul german Olaf Scholz, a declarat sambata (19 februarie) ca un atac rusesc asupra Ucrainei ar fi o „greșeala grava”. Nu exista nicio justificare pentru ca aproximativ 100.000 de soldați sa se inmulțeasca la granițele Ucrainei, a declarat el la Conferința de Securitate de la Munchen.…

- Angajamentul Statelor Unite de a-si proteja aliatii din NATO este “de neclintit”, a dat asigurari vineri vicepresedinta americana Kamala Harris, in timpul unei intalniri cu liderii tarilor baltice, relateaza France Presse si Reuters. “Eu recunosc amenintarile”, a spus ea despre tensiunile din jurul…

- Ucraina a cerut o reuniune urgenta cu Rusia si tarile din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), acuzand Moscova ca nu ofera informatii cu privire la deplasarile trupelor sale masate la frontiera ucraineana, aflate in centrul unei grave crize

- Statele Unite au ordonat membrilor de familie ai angajatilor sai guvernamentali din Belarus sa paraseasca aceasta tara, care are relatii apropiate cu Rusia, pe fondul tensiunilor dintre Washington si Moscova pe tema crizei ucrainene. Departamentul de Stat al SUA a informat ca aceasta decizie a fost…

- Ambasada SUA în Ucraina îi îndeamna pe cetațenii americani din Ucraina sa ia în considerare sa plece ”acum” cu un zbor comercial, spunând ca situația de securitate din țara este „imprevizibila din cauza amenințarii crescute a acțiunii militare ruse”.”Situația…

- Cetațenii francezi au fost sfatuiți luni, 24 ianuarie, sa-și amane calatoriile neesențiale in Ucraina in contextul tensiunilor cu Rusia, relateaza agenția France Presse, care citeaza un anunț al Ministerului de Externe din Hexagon, potrivit Agerpres .”In masura posibilitatilor, se recomanda amanarea…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Departamentul de stat al SUA a prelungit luni atentionarea de calatorie pentru Ucraina, avertizand cetatenii americani sa nu efectueze vizite in Ucraina, avand in vedere ca „Rusia planuieste o actiune militara semnificativa impotriva Ucrainei”, informeaza Agerpres , care preia dpa. Guvernul american…