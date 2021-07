Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, si presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, au fost nevoiti sa intrerupa o conferinta de presa desfasurata intr-o baza NATO din Lituania din cauza unei alerte de securitate provocate de un avion rusesc. Știre in curs de actualizare The post Alerta de securitate! Premierul Spaniei și președintele Lituaniei, evacuați dintr-o baza NATO appeared first on Puterea.ro .