- Un Boeing 737-700, cu 87 de pasageri la bord, care se pregatea sa decoleze sambata seara de la București spre Amsterdam, zbor KL1376, s-a intors de pe pista pe platforma aeroportului Henri Coanda din cauza unei alerte cu bomba, potrivit Digi24. SRI susține ca a fost alarma falsa.Pasagerii au fost debarcați,…

- Sediul Tribunalului Bucuresti a fost evacuat in urma unei alerte cu bomba primita la numarul de urgenta 112, iar echipele Serviciului Pirotehnic al Politiei Romane au verificat fiecare incapere a cladirii si au constatat ca alarma este falsa. Este a doua alerta falsa cu bomba care vizeaza o instanta…