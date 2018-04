Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atacul din Marea Britanie asupra fostului agent dublu Serghei Skripal, forțele de ordine din regat asu devenit mai atente ca niciodata. Orice presupusa amenințare este tratata poate mai serios decat ar fi intr-un alt context.

- O alerta de securitate implicand luni un camion alb ce a fost oprit langa Palatul Buckingham din Londra al reginei Elisabeta si arestarea unui barbat a fost ridicata dupa ce politia a considerat ca vehiculul nu era suspect, potrivit Politiei Metropolitate a capitalei britanice, citata de Reuters. …

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se recupereaza in mod satisfacator in spital dupa operatia de inlocuire de sold, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, potrivit Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat marti la King Edward…

- Autoritatile britanice au anuntat vineri ca zona din jurul Turnului Gherkin a fost izolata, dupa ce au fost anuntati ca a fost gasit un pachet suspect in centrul Londrei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Regina Elisabeth a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, scrie Sky News. Regina, recunoscuta pentru impecabil a participat la prezentarea unuia dintre cei mai emblematici…