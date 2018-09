Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane din Stratford au…

- Autoritatile londoneze au confirmat atacul si au precizat ca trei persoane au fost ranite. Politia a londoneza a comunicat pe twitter ca incidentul s-a petrecut "in fata statiei de metrou Kingbury, din nord-vestul Londrei". De asemenea, politia a pecizat ca incidentul nu a fost un act terorist.…

- Capitala Marii Britanii a rasunat din nou de focuri de arma! Trei oameni au fost raniți in nordul Londrei in urma unui incident armat, petrecut noaptea trecuta. Polițiștii au confirmat informațiile, relateaza BBC News. Politia Metropolitana si Serviciul Ambulantei au fost solicitate luni noaptea, catre…

- Luni dupa amiaza a fost arestat de catre politia britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis "Ghenosu", aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania, au declarat surse din cadrul Politiei. Barbatul a fost arestat preventiv de catre politia…

- Circa 50 de oameni au fost evacuati joi dintr-un bloc de locuinte din nord-vestul Londrei unde a izbucnit un incendiu.Nu au fost inregistrati raniti care sa necesite tratament in spital, a precizat Serviciul de ambulanta din Londra.

- Politia rusa a comunicat ca nu exista amenintari in cele trei mall-uri evacuate in orasul Samara din cauza unor alerte cu bomba, informeaza Mediafax.Echipele pirotehnice nu au gasit niciun dispozitiv exploziv, a comunicat Politia rusa. Citește și: Antonio Guterres ii indeamna pe membrii…

- Politia londoneza a anuntat vineri ca a retinut un individ care pretindea ca detine o bomba, la gara Charing Cross, aflata in centrul capitalei Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei, un barbat in varsta de 23 de ani fiind arestat, relateaza site-ul BBC. Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei,…