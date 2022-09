Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oameni sunt așteptați sa treaca in urmatoarele zilei pe la catafalcul reginei Elisabeta a II-a. Unii dintre ei s-au așezat la coada inca de marți seara, cand sicriul cu trupul suveranei a fost adus la Londra. Au petrecut noaptea in strada, deși a plouat in capitala britanica, așteptand…

- Sicriul cu trupul reginei Elisabeta a II-a va fi dus miercuri de la Palatul Buckingham la Westminster Hall, unde oamenii vor putea sa-i aduca un omagiu suveranei incepand cu ora locala 17. Guvernul britanic avertizeaza in acest context ca se vor forma cozi foarte mari, iar timpul de așteptare ar putea…

- Trupul neinsufletit al reginei Elisabeta a II-a a fost transportat, marti, de la Edinburgh la Londra cu un avion la bordul caruia se afla printesa Anne, singura fiica a suveranei. De la aeroport, unde vor fi prezenti Regele Charles al III-lea si membri ai familiei regale, sicriul va fi dus la Palatul…

- Oficialii din industria Transporturilor au confirmat ca vor fi puse in functiune servicii suplimentare de trenuri pentru cei care calatoresc la Londra pentru a aduce un omagiu reginei, relateaza BBC. Se asteapta ca sute de mii, daca nu milioane, sa calatoreasca in capitala. Fii la curent cu…

- Regele Charles al III-lea a facut prima sa vizita in calitate de monarh la Westminster, sediul parlamentului britanic. Regele Charles III a afirmat, luni, in primul discurs ca monarh sustinut in fata Parlamentului britanic reunit, ca mama sa, regina Elizabeth II, a fost un model, un exemplu de altruism…

- Șefii de stat care vor veni la Londra pentru funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a au fost rugați sa soseasca in Marea Britanie cu zboruri comerciale și li s-a interzis sa foloseasca elicoptere pentru a se deplasa. De asemenea, liderii mondiali au fost informați ca nu pot folosi propriile…

- Tricia si Ray Pont au sarbatorit joi, 8 septembrie, 60 de ani de casnicie, aceeași zi cand regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața. Tot atunci, o felicitare semnata de mana suveranei a ajuns la cei doi, care au descris pentru BBC emoțiile care i-au incercat atunci cand au citit-o. Toate cuplurile…

- Oamenii de știința urmaresc un nou virus de origine animala in estul Chinei, care a infectat cel puțin cateva zeci de persoane. Noul henipavirus Langya (LayV) a fost descoperit la 35 de pacienți din provinciile Shandong și Henan. Mulți prezentau simptome precum febra, oboseala și tuse, potrivit BBC.…