- UPDATE 12:00 - Viața celor doi polițiști este in afara oricarui pericol, a anunțat primarul Londrei, citat de BBC. Incidentul nu e tratat ca un atentat teroristDoi ofiteri au fost injunghiati si sunt tratati la spital, iar un barbat a fost arestat sub suspiciunea ca a agresat un agend de securitate…

- Autoritațile britanice estimeaza ca aproape un milion de oameni vor veni sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a, pana luni dimineața cand vor avea loc funerarile. Oamenii vor fi nevoiți sa stea și 30 de ore la coada.

- Un tanar, de 21 de ani, a fost retinut de politia britanica dupa ce a escaladat descult si cu maile goale o cladire cu 72 de etaje din centrul Londrei, potrivit The Guardian, citat de Digi24. Cu puțin timp inainte de a fi reținut de poliția din Londra, Adam Lockwood, un tanar din Manchester cunoscut…

- Alerta de poliomielita emisa de autoritațile britanice, dupa ce la Londra au fost depistate mai multe cazuri de poliovirus - virusul care provoaca boala. Este pentru prima data in aproape 40 de ani cand transmiterea virusului este detectata in Marea Britanie. Nu au fost raportate cazuri de poliomielita,…