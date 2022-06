Stiri pe aceeasi tema

- Soții Biden au fost evacuați sambata din casa lor de vacanța de pe plaja, dupa ce un avion privat a intrat din greșeala in spatiul aerian de deasupra locuinței in care presedintele american Joe Biden isi petrecea weekendul.

- Un mic avion privat a intrat din greseala in spatiul aerian restrictionat de langa casa de vacanta a presedintelui Joe Biden in Delaware, sambata, ceea ce a determinat o scurta evacuare a presedintelui si a primei doamne, au declarat Casa Alba si Serviciul Secret, anunta presa americana. Fii…

- Soția președintelui Romaniei s-a prezentat la intalnirea cu Jill Biden, soția lui Joe Biden, cu o rochie creata special pentru ea de catre designerul roman Andreea Tincu. Rochia roșie cu care soția președintelui Romaniei s-a imbracat pe 7 mai a fost purtata și la alegerile din septembrie 2020.

- In cursul zilei de sambata, 7 mai, Jill Biden a fost prezenta la o intalnire oficiala in București, acolo unde a fost insoțita de catre Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis. Rochia lui Carmen Iohannis, creata de un designer cunoscut Soția președintelui Romaniei s-a prezentat la intalnirea…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, s-a intalnit duminica cu soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Intalnirea a avut loc pe teritoriul Ucrainei, conform Digi24. Deși in programul Primei doamne americane nu era și o vizita in Ucraina, sau o intalnire cu Olena Zelenskaia,…

- Jill Biden, soția președintelui american, a ajuns vineri pentru a doua oara in Romania. Este o vizita importanta atat din punct de vedere diplomatic, cat și umanitarm In prima zi a vizitei sale in Romania, prima-doamna a Statelor Unite s-a dus mai intai la baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde…

- UPDATE – In Transnistria, regiune separatista a Republicii Moldova, a fost instituit cod rosu de alerta terorista incepand de marti, timp de 15 zile, transmite Radio Chisinau, care citeaza presa rusa, ce preia o declaratie publicata pe site-ul liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-ar fi indemnat pe presedintele american Joe Biden, intr-o convorbire telefonica recenta, sa nu il sanctioneze pe oligarhul rus Roman Abramovici, deoarece miliardarul rus ar putea fi un mediator util in negocierile de pace cu Moscova, conform The Wall Street…