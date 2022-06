Stiri pe aceeasi tema

- Un mic avion privat a intrat din greseala in spatiul aerian restrictionat de langa casa de vacanta a presedintelui Joe Biden in Delaware, sambata, ceea ce a determinat o scurta evacuare a presedintelui si a primei doamne, au declarat Casa Alba si Serviciul Secret, anunta presa americana. Fii…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat luni, la Tokyo, ca ar fi dispus sa foloseasca forta pentru a apara Taiwanul, o declaratie survenita intr-o serie de comentarii critice la adresa Chinei, insa un oficial al Casei Albe a precizat ca remarca nu reprezinta o schimbare in

- In Transnistria, regiune separatista a Republicii Moldova, a fost instituit cod rosu de alerta terorista incepand de marti, timp de 15 zile, transmite Radio Chisinau, care citeaza presa rusa, ce preia o declaratie publicata pe site-ul liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, informeaza…

- Kremlinul a anuntat, marti, ca Rusia si Statele Unite vor trebui sa aiba un dialog cu privire la securitate si stabilitate strategica, mai devreme sau mai tarziu, dar ca relatiile lor vor fi inevitabil afectate de ”insultele personale” ale presedintelui american Joe Biden, la adresa presedintelui…

- Liderul Ucrainei a cerut solidaritate joi, la o luna de la inceputul invaziei Rusiei, avertizand ca va vedea cine se va vinde la summit-urile din Europa, unde este planificata consolidarea sancțiunilor și NATO, dar restricțiile asupra energiei s-ar putea dovedi dezbinatoare. La o luna de la inceputul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat online, miercuri Congresului Statelor Unite, el fiind intampinat cu aplauze. El a facut apel din nou la instituirea unei zone de restrictie aeriana deasupra Ucrainei. Zelenski a prezentat un material video cu distrugerile provocate de fortele rusesti…

- Joe Biden, președintele SUA, ar putea efectua o vizita in Europa in perioada urmatoare, potrivit CNN și NBC News. Calatoria ar putea dura cateva saptamani.Oficialii de la Casa Alba poarta discuții despre posibilitatea ca Joe Biden sa efectueze o vizita in Europa, in urmatoarele saptamani, pe fondul…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, va discuta in cadrul vizitei sale din Polonia si Romania, care va incepe joi, despre urmatoarele masuri de raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Totodata, ea va da din nou asigurari celor doua tari, in intalnirile cu liderii lor, de sprijinul…