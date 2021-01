Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile americane însarcinate cu supravegherea respectarii legii îi verifica pe membrii Garzii Nationale pentru a se asigura ca acestia nu prezinta niciun risc în ziua ceremoniei de învestire a lui Joe Biden în functia de presedinte al SUA, a anuntat duminica generalul…

- O repetitie a ceremoniei de investire a presedintelui ales american Joe Biden, care era prevazuta initial pentru duminica, a fost amanata pentru luni din cauza unor probleme de securitate, a relatat joi seara publicatia Politico, citand doua surse familiarizate cu aceasta decizie, potrivit Reuters,…

- Garda Nationala a fost autorizata sa mobilizeze pana la 15.000 de soldati la Washington pentru a sustine ceremonia de investire a lui Joe Biden pe 20 ianuarie, a anuntat luni seful Biroului Garzii Nationale, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Vicepresedintele american în exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de învestire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, în contextul în care presedintele în exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este…

- Joe Biden va fi investit pe 20 ianuarie drept al 46-lea președinte american, prilej cu care organizatorii au anunțat, duminica, o ceremonie care va include o „parada virtuala in toata America”, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AP.Pe 20 ianuarie, dupa ceremonia de depunere a juramantului,…