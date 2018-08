Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane ar fi fost ranite. Politistii inarmati au inconjurat masina si pot fi vazuti cum il scot din vehicul pe sofer, in jurul orei locale 08:00. Scotland Yard a anuntat ca un barbat a fost arestat iar zona a fost evacuata.

- Unele dintre ele arata agenti de politie incercuind masina, iar apoi conducand un barbat in catuse. Potrivit Reuters, un barbat a fost arestat dupa ce o masina a intrat in bariera de securitate din fata parlamentului britanic. Mobilizare de urgența Mai multe ambulante au sosit…

- Adolescent de 15 ani, rapit din masina tatalui sau la Vaslui. Polițiștii cauta acum baiatul care a fost luat de persoane necunoscute care l-au lovit pe parintele sau. Incidentul s-a petrecut azi, in jurul orei 12.15. Polițiștii din Vaslui au fost sesizați de tatal minorului despre faptul ca, in timp…

- Politistii constanteni au tras mai multe focuri de arma in noaptea de sambata spre duminica, pentru a opri un tanar de 17 ani care luase mașina parinților prietenei sale și o conducea in municipiul Constanța. In timpul urmaririi, mașina condusa de adolescent a lovit un alt autoturism, scrie Mediafax. …

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce o noua mașina a fost incendiata in Timis. De data asta e vorba de bolidul fostului consilier judetean Georgeta Rus. Aceasta sustine ca a primit o amenințare in urma cu cateva zile in care a fost atenționata. Incidentul vine la doar cateva zile dupa ce masina jurnalistului…

- Ieri, un echipaj de la Poliția de Frontiera Suceava a indisponibilizat un autoturism Mercedes E300 Hybrid cautat de autoritațile din Marea Britanie. Mașina a fost depistata in trafic, la Liteni, și era condusa de un sucevean de 60 de ani. Mercedes-ul este evaluat la 115.000 de lei. Barbatul este cercetat…