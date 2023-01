Stiri pe aceeasi tema

- O capsula care contine Cesiu-137, un material radioactiv care poate provoca rani grave daca este atins, a fost pierduta in timpul transportului de catre o companie miniera care opereaza in Australia, scrie BBC.

- „Transmit cele mai profunde condoleanțe din partea Guvernului Romaniei pentru tragicele pierderi de vieți omenești in accidentul de elicopter din Brovary, inclusiv cele ale ministrului de Interne, Denys Monastyrskyi și ale echipei sale. In aceste momente de durere, suntem alaturi de poporul ucrainean…

- Autoritațile din Australia au emis o alerta sanitara dupa ce, minim noua persoane s-au intoxicat dupa ce au consumat frunze de baby spanac. Din pacate, reacțiile adverse au inceput sa apara la scurt dupa consumul legumei, astfel ca toate persoanele s-au prezentat de urgența la spital. Reacțiile care…

- Un incident a avut loc in timpul exploatarii Unitatii VI a Centralei Nucleare de la Kozlodui.Potrivit Realitatea.net, conform unui comunicat al Centralei nucleare, in timpul functionarii celei de a sasea unitati au fost inregistrati indici de scurgere a lichidului de racire de la primul la al doilea…