- De la ora 12 intra in vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata valabil pana in 4 iulie, ora 02:00. Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Vor fi intervale cu averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari puternice…

- Atenționarea meteorologica este valabila în intervalul 03 iulie, ora 12:00– 04 iulie, ora 02:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata - vor fi intervale cu averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari puternice ale vântului (rafale de 80...90…

- Alerta de furtuna in Maramureș. Descarcari electrice, averse torențiale, grindina și vijelii in urmatoarele ore. Vezi zonele vizate COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 iunie, ora 10:30 – 26 iunie, ora 21:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU in Alba: Averse torențiale, vant puternic, vijelii și grindina, pana la ora 23.00 ANM a emis o avertizare cod portocaliu de fenomene meteo extreme, valabila pentru județul Alba, pana marți, ora 23.00. In dupa-amiaza zilei de marți (16 iunie) și la inceputul nopții de marți…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU in Alba: Vijelii, averse torențiale, grindina și vant puternic, pana luni noaptea ANM a emis o noua atenționare meteo COD PORTOCALIU valabila in județul Alba, pana luni, 15 iunie 2020, ora 3.00. In dupa-amiaza zilei de duminica (14 iunie) și in prima parte a nopții de duminica…

- Incepand de astazi, ora 12.00, intra in vigoare atenționarea meteorologica Cod Galben de vreme rea, valabila in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia și Moldova, precum și in zonele montane. Pana maine dimineața, ora 10.00, in zonele vizate vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, incepand de miercuri la pranz, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia si Moldova, precum si in zonele montane. Instabilitatea atmosferica va persista pana la sfarsitul…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferica, valabila de miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 10.00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in...